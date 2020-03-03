Ulaş Tuna Astepe kimdir yaşı kaç hangi dizilerde oynadı?

Ulaş Tuna Astepe Pazarkule Sınır Kapısı'na gitti ve sınırı geçmek için günlerdir bekleyen mültecilere yardım dağıttı. Kendi imkanları ile yardım dağıtan oyuncu bol bol fotoğraf çektirdi. Peki Sen Anlat Karadeniz dizisi ile tanıdığımız Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında?

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Ulaş Tuna Astepe örnek bir davranışa imza attı ve Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen mültecilere yardım götürdü. 31 yaşındaki oyuncunun bu davranışı büyük alkış topladı. Peki bir çoğumuzun Sen Anlat Karadeniz dizisi ile tanıdığı Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.

Astepe, çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı. Düzensiz göçmenler de kendilerini ziyaret eden oyuncu Astepe'ye yakın ilgi göstererek, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ulaş Tuna Astepe kimdir: 1 Ocak 1988 yılında İzmitte dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır. ‘Cam Yapraklar’ ve ‘Bayrak’ oyunlarındaki performansıyla tiyatro severlerin beğenisi kazanmıştır.

Ulaş Tuna Astepe, televizyon dünyasındaki oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan Karadayı adlı dizi ile ilk adımını atmıştır. Dizide, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel ile birlikte rol alarak Orhan Kara karakterini canlandırmıştır. Başarılı performansı sayesinde dikkatleri üzerine toplayan Astepe'nin, ikinci iddialı dizisi Analar ve Anneler dizisi oldu. Oyunculuk alanında hızla ilerleyen oyuncu, bir çok dizi, film, tiyatro ve kısa filmde rol alarak izleyici ile buluştu.

Ulaş Tuna Astepe en son Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya adlı dizide Alaz karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin final yapmasının ardından ekranlara ara veren Astepe, şimdilerde ATV ekranlarının iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz'de, Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı olan Tahir karakterine hayat veriyor. 1.89 metre boyunda ve 80 kilo olan Ulaş Tuna Astepe, Oğlak burcudur.