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Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması

Türkiye'nin sınır kapılarını açması AB ülkelerini kızdırdı. AB'nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos,Türkiye'nin mültecilere sınırları açmasıyla ilgili, "Kimse AB'ye şantaj yapamaz" dedi.

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Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu İdlib bölgesinde 34 askerimiz şehit oldu. Hain saldırının ardından Türkiye'nin, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı alması Avrupa Birliği'nden (AB) büyük panik yarattı.

AB'nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, Türkiye'nin göçmenlere sınırlarını açmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Avramopulos, "Kimse AB'ye şantaj yapamaz" ifadelerini kullandı.

Çözüm bu olamaz

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya geçmesi için sınırlarını açma kararıyla ilgili yaptığı açıklamada "Zorlukların farkındayım ama çözüm bu olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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