TSK için yardım kampanyası başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri için yardım kampanyası başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı önderliğinde oluşturulan bağış kampanyasına, vatandaşlar 10 TL karşılığında SMS ile bağış yapıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSK Güçlendirme Vakfı), kurulduğu 1987'den bu yana bağışlar ve özel gelirlerle oluşturulan kaynakla savunma sanayisine yönelik stratejik yatırımlar gerçekleştirdi.

54 firmada söz sahibi

Kuruluşundan bu yana 83 bin 509 bağışçıya ulaşan vakıf, yatırımları etkin şekilde yöneterek ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN gibi ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi şirketlerin oluşmasını sağladı. Vakfın doğrudan ve dolaylı olarak hisse sahibi olduğu şirket sayısı 54'ü buldu. Vakfın bağlı ortaklıkları, Türk savunma sanayisinde geçen yılki satışların yüzde 40'ını, ihracatın yüzde 38'ini, Ar-Ge harcamalarının yüzde 62'sini gerçekleştirdi.

TSK’ya mali güç katıyor

TSK Güçlendirme Vakfının ortaklık payları, bağışlar, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, emlak ve finans gelirlerinden elde edilen kaynaklarla oluşan brüt gelirinin yüzde 20'si, yönetim idame masrafları ve ihtiyatlara tahsis ediliyor. Gelirlerin yüzde 80'lik bölümünün yüzde 65'i Savunma Sanayi Destekleme Fonu için, yüzde 35'i ise Amaca Yönelik Yatırım Fonu adı altında milli savunma sanayisinin geliştirilmesi amacıyla savunma sanayisi yatırımları kapsamında şirket kurmak, yeni şirketlere ortak olmak, hisse sahibi olunan şirketlerden hisse satın almak üzere kullanılıyor.

Vatandaşlar SMS ile bağış yapıyor

TSK Güçlendirme Vakfına yapılan SMS ile bağışların sayısı her geçen gün artıyor. TSK Güçlendirme Vakfına banka hesap numaraları ile bağış yapılabileceği gibi artık tüm gsm operatörlerinden "bağış" yazarak 1987'ye gönderilen her kısa mesaj (sms) ile 10 tl bağış yapılabiliyor.