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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünya görülmemiş bir durum yaşıyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini söyledi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünyanın daha önce toplumlar arasında bu kadar hızlı yayılan bir salgına şahitlik etmediğini vurguladı.

Bununla beraber Covid-19'un doğru önlemlerle kontrol edebileceğine işaret eden Ghebreyesus, virüsün hızlı yayılarak dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini ifade etti.

Dünya genelinde, Çin dışında 61 ülkede 8 bin 739 vaka görüldüğünü ve 127 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü anımsatan Ghebreyesus, "Son 24 saat içinde Çin dışındaki ülkelerde, Çin'e göre neredeyse 9 kat daha fazla vaka bildirildi." dedi.

Ghebreyesus, Covid-19 için Güney Kore, İtalya, İran ve Japonya'nın DSÖ'nün en kaygı duyduğu ülkeler olduğunu kaydetti.

BM'deki etkinlikler iptal edildi
Öte yandan, BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Avusturyalı Elisabeth Tichy-Fisslberger, yaptığı yazılı açıklamada, Cenevre'de devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumu kapsamındaki tüm yan etkinliklerin (panel, konferans ve sergi) virüs riski nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

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