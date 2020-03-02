Erdoğan'dan AB'ye sığınmacı resti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinin sığınmacılarla ilgili Türkiye'ye verdiği sözleri bugüne kadar yerine getirmediğini söyleyerek bundan sonra yapılacak yardımları kabul etmeyeceklerini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili Avrupa Birliği'ne verdiği taahhütleri harfiyen yerine getirdiğini söyledi. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı konusunda AB'nin üzerine düşeni yapmadığını dile getiren Erdoğan, kapıların açılmasıyla birlikte yardım teklifi geldiğini ancak bunları kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Borisov ile yapılan görüşmenin ana gündem maddesini Suriye'deki gelişmelerin oluşturduğunu belirten Erdoğan, rejimin saldırganlığının önlenmesi için alınacak önlemlerin görüşüldüğünü kaydetti.

Bugün yüzbinlerce sığınmacının sınır kapılarına dayanmasının bir nedeni olduğunu söyleyen Erdoğan, Avrupa Birliği'nin bu konuda Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmediğini kaydetti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"İdlib'de 1,5 milyon insan evlerini terk etmiş ve sınırlarımızı dayanmış vaziyette bekliyor. Görüşmelerimizde maalesef AB üyelerinin büyük çoğunluğunun duyarsızlığını da dile getirmek zorunda kaldım. Dört milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'yi anlamış değiller.

"Türkiye taahhütlerini harfiyen yerine getirdi"

Aylar önce eğer adil bir yük paylaşımına Avrupa Birliği bize destek vermezse kapıları açmak zorunda kalacağımızı açıklamıştık. Biz Türkiye ile AB ile yapılan anlaşma ile verdiğimiz taahhütleri harfiyen yerine getirdik. Adil yük ve sorumluluk paylaşım beklentilerimiz ise ne yazık ki cevapsız kaldı.

"Biz artık o parayı istemiyoruz"

AB ise 18 Mart bildirisinin gerekliliklerini tam olarak yerine getirmemiştir. AB bugün de çifte standart uygulamıştır. Hala AB'nin önde gelenleri Türkiye'nin yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı? Bu yükü biz mi kaldıracağız? Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık. Onu da bize değil bütçeye değil STK'lara vereceklerdi. Onu verdiler mi hayır! Bu ara görüşüyoruz size bir milyar avro göndereceklerini söylediler. Kimi kandırıyorsunuz? Biz artık bu parayı da istemiyoruz.

"Sığınmacılar gidecekleri ülkeyi seçmekte özgürdürler"

Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur. AB hala çifte standart uygulamaya devam ediyor. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını görmezden gelirken Yunanistan'ın ölümlere dahi yol açan tedbirlerini söylemektedirler. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ise kendisinden koruma isteyenlere koruma hizmetini vermeye devam etmektedirler. Sığınmacılar ve mülteciler gidecekleri ülkeyi seçmekte özgürdürler. Bu lokal bir hukuktan bahsetmiyorum. Uluslararası hukuka göre bu insanların zorla bir ülkede tutulmaları mümkün değildir. Bu kişiler kendi özgür iradeleriyle ülkemizden ayrılmaktadırlar.

"Yunan askerleri iki mülteciyi öldürdü"

Yunanistan gibi tüm ülkelerin uluslararası yükümlülüklere uyarak başvurularını almaları ve gereken korumayı sağlamak zorundadır. Nitekim bugün Yunan askerleri iki tane mülteciyi öldürdü bir tane de ağır yaralı var. AB Konseyi Birliği Başkanı da yarın Türkiye Yunanistan sınırını ziyaret edeceğini açıkladı. Herhalde mültecilerin Yunan sınırında kaldığı insanlık dışı muameleri görecektir. Yunanistan'ın Ege'de yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyoruz.

"Kusura bakmasınlar artık böyle bir süreç yok"

Yüzbinler bugün kapıları zorluyorsa bunun bir sebebi var. Avrupa Birliği maalesef sözünde burada da durmadı. Hele hele Yunan askerinin bugün iki kişiyi öldürmesi bir kişinin de ağır yaralanması bu süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok. Nasıl olsa Türkiye, 9 yıldır bu göçmenlere baktı ve barındırdı. Herhalde diyorlar ki bunlar 19 sene daha bakar. Kusura bakmasınlar artık böyle bir süreç yok."