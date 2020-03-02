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Başakşehir, Gaziantep'i 3-1 mağlup etti

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Gaziantep'i 3-1 mağlup ederek haftayı lider kapattı.

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Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Gaziantep'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 51. dakikada Clichy, 63. dakikada İrfan Can ve 76. dakikada Demba Ba'dan geldi. Gaziantep'in tek golünü 72. dakikada Kenan Özer kaydetti.

Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı
Bu sonucun ardından Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 49 yaparak tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep ise 31 puanda kaldı. Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Gaziantep ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

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