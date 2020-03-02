Bahçeli'den "Göçmen Kreşi" kurulması talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "mülteci çocukların içler acısı durumunu göz önüne alarak, onların çocuk botu, elbise, çadır, battaniye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için Edirne MHP İl Başkanlığı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı görevlendirdi.

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Bu suretle sığınmacıların çocukları için bir geçici “Göçmen Kreşi” kurulması" talimatı verdi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuyla ilgili açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında:



"Sınıra yığılan ve AB üyesi ülkelerin umursamazlığı yüzünden kötü muamele gören sığınmacılar, ara bölgede zor şartlar altında hayat mücadelesi vermektedir. Özellikle 0-10 yaş grubu mülteci çocuklarının içler acısı durumunu göz önüne alan MHP, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda bir çalışma başlatmış; onların çocuk botu, elbise, çadır, battaniye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için Edirne MHP İl Başkanlığı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı görevlendirilmiştir. Bu suretle sığınmacıların çocukları için bir geçici “Göçmen Kreşi” kurulacaktır." sözlerine yer verdi.



Semih Yalçın'ın açıklaması şu şekilde:



Bilindiği gibi İdlib’de ateşkes ve güvenliğin sağlanması için Astana ile Soçi mutabakatları doğrultusunda görev yapan askerî birliklerimize 27 Şubat akşamı Suriye rejim güçlerince düzenlenen ve 36 şehit, çok sayıda yaralı verdiğimiz alçak saldırı sonrasında Türkiye, mültecilerin Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını açıklamıştır. Mülteci geçişlerinin engellenmemesi kararı MHP tarafından yerinde ve isabetli bulunarak desteklenmektedir. Çünkü sadece Türkiye’yi ve bölge ülkelerini değil; bütün Avrupa’nın, hatta dünyanın güvenlik ve huzurunu yakından ilgilendiren mülteci sorununun çözümü konusunda AB nezdinde verilen sözler tutulmamış, kayıtsız kalınmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinin 10 yıldır süren mülteci dramı karşısındaki vurdumduymazlıkları, artık tahammül ve hoşgörü sınırlarını aşmıştır.

AB ülkeleri bu hususta hâlâ duyarsız ve çıkarcı bir politika takip etmekte

AB ülkeleri bu hususta hâlâ duyarsız ve çıkarcı bir politika takip etmekte, kıtaya yönelen mülteci akınının doğuracağı sonuçları hesap edemeyen Birlik üyeleri, sorumsuz davranış ve tutumlarını sürdürmektedir. Özellikle kapı komşumuz Yunanistan, dünya kamuoyunun gözleri önünde insanlık dışı davranışlarla mültecilere eziyet ve zulmetmektedir. Bugün masum mültecilerden biri, Yunan güvenlik güçlerince sınırı geçmeye çalıştığı bahanesiyle sırtından vurularak öldürülmüştür. Mülteci krizi, ciddiye alınması ve bir an önce çözüm bulunması kaçınılmaz bir sorun olarak Avrupa’nın önünde durmaktadır. Sınıra yığılan ve AB üyesi ülkelerin umursamazlığı yüzünden kötü muamele gören sığınmacılar, ara bölgede zor şartlar altında hayat mücadelesi vermektedir.

Mülteci çocuklarının içler acısı durumu

Özellikle 0-10 yaş grubu mülteci çocuklarının içler acısı durumunu göz önüne alan MHP, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda bir çalışma başlatmış; onların çocuk botu, elbise, çadır, battaniye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için Edirne MHP İl Başkanlığı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığını görevlendirilmiştir. Bu suretle sığınmacıların çocukları için bir geçici “Göçmen Kreşi” kurulacaktır. Edirne İl Başkanlığımız ile Edirne Ülkü Ocaklarının görevlileri, ihtiyaç sahibi mültecilere bulundukları ara bölgede hizmet verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.