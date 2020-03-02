GALATASARAY'ın başarılı filebekçisi Fernando Muslera, İdlib'de verdiğimiz şehitlerin ailelerine aylık maaşını bağışlayarak gönülleri fetheden bir harekete imza attı.Abone ol
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için anlamlı bir harekete imza attı.
2.5 milyon TL
Yaklaşık on yıldır ülkemizde futbol hayatını sürdüren ve karakteriyle ülkedeki herkesin saygısını kazanan Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışladı. Muslera'nın bağışlayacağı tutar, 3. 75 bin euro (2.5 milyon TL) olacak.
Gönülleri fethetti
Muslera'nın bu kararı, sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm Türkiye tarafından takdirle karşılandı.
İşte futbolseverlerin Muslera için yaptığı paylaşımlardan bazıları...
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