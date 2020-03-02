GALATASARAY'ın başarılı filebekçisi Fernando Muslera, İdlib'de verdiğimiz şehitlerin ailelerine aylık maaşını bağışlayarak gönülleri fetheden bir harekete imza attı.

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için anlamlı bir harekete imza attı.

2.5 milyon TL

Yaklaşık on yıldır ülkemizde futbol hayatını sürdüren ve karakteriyle ülkedeki herkesin saygısını kazanan Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışladı. Muslera'nın bağışlayacağı tutar, 3. 75 bin euro (2.5 milyon TL) olacak.

Galatasaraylı kaleci Muslera, Türkiye'nin İdlib'de verdiği şehitlerden sonra sosyal medya hesabından 'Geçmiş olsun Türkiye' paylaşımında bulunmuştu.



Gönülleri fethetti

Muslera'nın bu kararı, sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm Türkiye tarafından takdirle karşılandı.

İşte futbolseverlerin Muslera için yaptığı paylaşımlardan bazıları...





