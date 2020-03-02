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Serhat Akın'dan Fenerbahçe'ye hoca önerisi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Ersun Yanal'la yolların ayrılmasından sonra sarı-lacivertli kulübe iki hoca önerdi.

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Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'la yolları ayırdı ama deneyimli teknik adam yarım akşam Ziraat Türkiye Kupası'da deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçında son kez takımın başında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’dan sonra takımın başına hangi teknik direktörün getirileceği merak edilirken Serhat Akın Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

''Yanal ile neden çıkıyorsun?''
Serhat'ın açıklamaları şöyle: "Trabzonspor maçında Ersun Yanal’ın olmasını doğru bulmuyorum. Ersun Yanal ile yolları ayırmışsın. Kupa yarı finalindeki Trabzonspor deplasmanına Yanal ile neden çıkıyorsun? Bu kararı çok yanlış buluyorum.

Tayfun Korkut ve Erol Bulut
Yeni teknik direktör Türk ve yurt dışı tecrübesi olan bir isim isteniyorsa Tayfun Korkut Ön planda olmalı. Bundesliga tecrübesi var ve oralarda takım çalıştırmak kolay değil. Korkut olacaksa uzun vadeli plan yapılmalıdır. Tayfun Korkut Fenerbahçe’yi iyi bilen biri ve başarılı olacaktır. Türkiye içinden bir teknik adam isteniyorsa da Erol Bulut Fenerbahçe için uygun isim olur.”

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