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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan İdlib şehitleri için dikkat çeken mesaj

Trabzonlu İşadamları ve Bürokratları Derneği Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Suriye'nin İdlib kentine Esad rejimi saldırısı sonrası şehit düşen askerlerimiz için yönetim kurulu adına bir başsağlığı mesajı yayınladı. Hacıosmanoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her koşulda arkasında olduklarını belirtti.

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Bir dönem Trabzonspor Kulubü Başkanlığına yürüten TİAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Şubat'ta 34 şehit verdiğimiz Esad rejiminin hain saldırı sonrası, başsağlığı ve kınama mesajı paylaştı.

TİAB yönetimi adına mesajını paylaşan Hacıosmanoğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diledi. Hacıosmanoğlu ayrıca alçak saldırıyı şiddetle kınadı ve lanetledi. Hacıosmanoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümetin her koşulda arkasında olduklarını belirtti.

Hacıosmanoğlu'nun mesajı şu şeklide;

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