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İHH'nın İdlib için hazırladığı 6 TIR insani yardımı yola çıkacak

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin 4 milyona insana sürdürdüğü zulüm devam ederken, İHH vakfı İdlib'de zor günler geçiren insanları yalnız bırakmayarak, 6 TIR isani yardımı yarın yola çıkarıyor.

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4 milyona yakın sivilin yaşadığı İdlib’de insanlar, her gün gözyaşı dökmekte. Kadınlar, çocuklar ve bebekler hedef gözetmeksizin bombalanıyor.

Esed rejimi ve destekçileri, bölgede hala katliam peşinde. İdlib’de insanlık her geçen gün ölüyor. Katliamlara bir de kış şartları eklenince hayat iyice çekilmez oluyor. İHH İnsani Yardım Vakfı da krizin ilk gününden bugüne kadar olduğu gibi mazlumları yalnız bırakmıyor.

Yarın Bağcılar Meydan'dan 6 TIR insani yardım malzemeleri yola çıkıyor

Bu kapsamda İHH İnsani Yardım Vakfı, yarın saat 11:00’da Bağcılar Meydan’dan İdlibli mazlumlara ulaştırılmak üzere 6 TIR insani yardım malzemesini bölgeye uğurlayacak.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın da katılacağı uğurlama törenine aktif katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

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