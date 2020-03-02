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Fransa'dan Türk askerlerine yönelik saldırıya kınama

İDLİB 'de Türk askerine yapılan alçak saldırının yankıları sürüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Esed rejiminin ve Rusya dahil destekçilerinin İdlib'de Türk askerlerine düzenlediği saldırıyı sert şekilde kınadı. 

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Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştüğünü belirtti. AB üyesi 14 ülkenin dışişleri bakanlarının, Esed rejiminin ve destekçilerinin İdlib'de çatışmalara derhal son vermesi gerektiği yönündeki çağrısını hatırlatan Le Drian, "Esed rejiminin ve Rusya dahil destekçilerinin İdlib'de Türk askerlerine düzenledikleri saldırıyı sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı. 

Göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı

Le Drian, ülkesinin, deniz ve kara sınırlarında göç baskısıyla karşı karşıya kalan Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu da vurguladı.Fransız Bakan, düzensiz göçmen konusundaki son duruma ilişkin ortak politika ve eylem belirlemek için Yunanistan'ın AB Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanması talebini desteklediklerini kaydetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada Edirne'den Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'de bulunan Suriyelilere "geçici koruma" uygulamaya devam edildiğini belirterek "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler. Gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik." açıklamasında bulunmuştu.

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