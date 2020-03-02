HABER /  DÜNYA

BM Suriye Araştırma Komisyonu raporu: Esed ve Rusya savaş suçu işledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak, Rusya Hava Kuvvetleri'nin ise İdlib'de sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işlediğini belirtti.

Abone ol

Esed rejim güçlerinin hava saldırısıyla 34 Türk askerinin şehit olması sonrası İdilb'de tansiyon zirve yapmış durumda. Dünya'dan Türkiye'ye destek mesajlarıyla birlikte itidalli olma çağrıları yapılıyor.

Türkiye, göçmenleri durdurmama kararı aldıktan sonra başta Yunanistan olmak üzere AB ülkeleri teyakkuz halinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapıları açarız dedim, bunlar bu işi hafife aldılar. Kapıları açınca da telefon üstüne telefon ediyorlar" açıklaması yaptı. 

"Esed ve Rusya savaş suçu işledi"

Sıcak gelişmelere yaşanırken BM Suriye Araştırma Komisyonu yayınladığı raporunda dikkat çeken şu tespitleri yaptı:

-Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini vurguladı.

-Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adil Gür İdlib anketiyle bomba gibi düştü! Şehit verilmesinden kim sorumlu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şehit kardeşi arasında dikkat çeken diyalog
Ali Koç'tan Emre Belözoğlu Alex formülü
Rus basınında çarpıcı analiz: Esad'ın saldırısı bilinçli provokasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açarız dedim ciddiye almadılar o iş bitti artık
STK'lerden İdlib'deki saldırıya ortak tepki! Bunun bedelini ödeyecekler
Yunan askeri Suriyeli çocuğu vurarak öldürdü dehşet veren görüntü
ÖNCEKİ HABERLER
İlk oruç ne zaman 2020 Ramazan'a kaç gün var?
Bahar Kalkanı Harekatı! Mühimmatlarda Putin'e bombalı gönderme
Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda
'Asker ıslanmasın' diye şemsiye tutan kadın konuştu
Korona virüsün yayılmasından sorumlu tarikat lideri yere kapanarak özür diledi
2. Sayfa bugün neden yok Kanal D yayın akışı 2 Mart 2020
Yorumlar 1 yorum