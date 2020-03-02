BM Suriye Araştırma Komisyonu raporu: Esed ve Rusya savaş suçu işledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak, Rusya Hava Kuvvetleri'nin ise İdlib'de sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işlediğini belirtti.

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Esed rejim güçlerinin hava saldırısıyla 34 Türk askerinin şehit olması sonrası İdilb'de tansiyon zirve yapmış durumda. Dünya'dan Türkiye'ye destek mesajlarıyla birlikte itidalli olma çağrıları yapılıyor.

Türkiye, göçmenleri durdurmama kararı aldıktan sonra başta Yunanistan olmak üzere AB ülkeleri teyakkuz halinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapıları açarız dedim, bunlar bu işi hafife aldılar. Kapıları açınca da telefon üstüne telefon ediyorlar" açıklaması yaptı.

"Esed ve Rusya savaş suçu işledi"

Sıcak gelişmelere yaşanırken BM Suriye Araştırma Komisyonu yayınladığı raporunda dikkat çeken şu tespitleri yaptı:

-Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini vurguladı.

-Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi.