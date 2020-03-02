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Fahrettin Koca Corona virüsüne karşı sınırda alınan önlemleri paylaştı

TÜRKİYE'de dünyayı örümcek ağı gibi sarmaya başlayan Corona virüsünün önlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından alınmaya devam ediyor. Komşu ülkeleri de vuran Corona virüsüne dair sınırda alınan önlemleri Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Corona virüse karşı Türkiye'yi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ettiklerini belirterek, İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemleri açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yeni tip koronavirüse karşı İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemleri açıkladı. İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını belirten Bakan Koca, "Irak ile karayolu geçişlerimiz karşılıklı olarak kapatılmıştır. Uygulama, mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapımızda ise sahra hastanelerimiz kurularak üst düzey önlemler alınmaktadır. Ambulanslarımız ve ekiplerimiz, UMKE araçlarımız, lojistik araçlarımız sınır bölgelerinde görev başındalar. Yeni Corona virüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz" açıklamalarını yaptı.

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