Rus basınında çarpıcı analiz: Esad'ın saldırısı bilinçli provokasyon

Rus güvenlik analisti Pavel Felgenhauer, Esad rejim güçlerinin 34 Türk askerini şehit ettiği saldırının "Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek için Esad hükümeti tarafından bilinçli olarak yapılmış bir provokasyon olabileceğini" vurguladı.

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Rus gazetesi Novaya Gazeta'daki köşesinde Ankara-Moskova hattındaki ilişkilerin durumunu değerlendiren Felgenhauer, "Kremlin'in bir hayali vardı; Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Batı'dan uzaklaştırmak ve böylece NATO'yu zayıflatmak" yazdı.

Putin'in planını suya düşürdü

Rus basınında yer alan analizde "Suriye'nin saldırısı, Putin'in Erdoğan'ı Batı'dan uzaklaştırma planını suya düşürdü." ifadelerine yer verildi.

"Harcanan para Soçi Olmpiyatları'na harcanandan daha çok"

Britanya merkezli BBC'nin Moskova muhabiri Steve Rosenberg'in aktardığına göre Felgenhauer, "Bu yolda Soçi Olmpiyatları'na harcanandan daha çok devlet parası harcandı" ifadesini kullandı.

Örnek olarak Akkuyu Nükleer Santrali'ni, boru hattı projelerini ve Rusya'nın Türkiye'ye S-400'ler için "geri ödeyip, ödeyemeyeceğini bilmediği" bir kredi vermesini gösterdi.

"TSK taburunu vurmasıyla çöpe gitti"

"Putin, Erdoğan'la kişisel olarak buluştu ve 2015 Kasım'da bir Rus SU-24 tipi uçağı düşürmesini affetti" ifadelerini kullanan Analist Felgenhauer, "Bütün bu eforlar ve on milyarlarca dolar, Suriye ordusunun İdlib'de bir TSK taburunu vurmasıyla çöpe gitti" yazdı.