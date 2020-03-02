HABER /  GÜNCEL

Yunan askeri Suriyeli çocuğu vurarak öldürdü dehşet veren görüntü

Türkiye'den sınırı geçmek isteyen göçmenlere günlerdir gaz ve tazyikli su ile müdahale eden Yunanistan askerleri katliama başladı. BBC, Suriyeli göçmen Ahmed Ebu Emad'ın Yunanistan'a geçmeye çalışırken Yunan Sınır Güvenliği tarafından öldürüldüğünü duyurdu. O anın görüntüleri kan dondurdu.

Abone ol

BBC Dünya Servisi'nden Mughira Al Sharif, Suriyeli göçmen Ahmed Ebu Emad'ın Yunanistan'a geçmeye çalışırken Yunan Sınır Güvenliği tarafından öldürüldüğünü duyurdu. İstanbul merkezli çalışan gazeteci Mughira Al Sharif, Twitter’dan paylaştığı mesajda, Halepli olduğunu belirttiği Ahmed Ebu Emad’ın bu sabah 09.07’de İpsala yakınlarında boğazından vurularak öldürüldüğünü iddia etti. BBC’den Mughira Al Sharif’in haberine göre; Ebu Emad’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi.

Reuters duyurdu: Bir çocuk öldü

Reuters haber ajansı ise Midilli Adası açıklarında boğulan bir çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığını yazdı. Midilli açıklarında botları alabora olan 47 göçmenin Yunan Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı, bir çocuğun ise hayatını kaybettiği belirtildi.

İlgili Haberler
Yunanistan'a geçen Suriyeli sayısı 100 bini geçti! İşte son rakamlar Yunanistan'dan tampon bölgedeki göçmenlere sert müdahale
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yunan zulmü mültecilerin botlarının motorunu alıp denizin ortasında bıraktılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hulusi Akar'dan Bahar Kalkanı Harekatı açıklaması! 2557 Rejim askeri öldürüldü
Trabzonspor Daniel Sturridge'in sözleşmesini feshetti!
TSK Esed'e 8 yıllık savaşta bir ilki yaşattı aynı gün 2 uçağını hiç kaybetmemişti
Etyen Mahçupyan'dan bomba "Pelikancılar" açıklaması
İdlib'de yaralanan asker o anları anlattı! Baktım yan tarafta şehitlerimiz yatıyor
Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na tavır koydu! Elini cebinden çıkarıp tokalaşmadı
ÖNCEKİ HABERLER
İdlib'te Esed güçlerine bir darbe daha muhalifler 3 köyü geri aldı SANA'dan Serakib iddiası
Adana'da kaçakçılara operasyon 940 bin liralık içki ve sigara ele geçirildi
Bekçi alımı yapılacak iller 2020 tam listesi- başvuru şartları
Vinicius El Clasico rekorunu Messi'nin elinden aldı
Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber
2022 maaşları mart ödemesi ne kadar olacak ne zaman?
Yorumlar