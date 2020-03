Yunan askeri Suriyeli çocuğu vurarak öldürdü dehşet veren görüntü

BBC Dünya Servisi'nden Mughira Al Sharif, Suriyeli göçmen Ahmed Ebu Emad'ın Yunanistan'a geçmeye çalışırken Yunan Sınır Güvenliği tarafından öldürüldüğünü duyurdu. İstanbul merkezli çalışan gazeteci Mughira Al Sharif, Twitter’dan paylaştığı mesajda, Halepli olduğunu belirttiği Ahmed Ebu Emad’ın bu sabah 09.07’de İpsala yakınlarında boğazından vurularak öldürüldüğünü iddia etti. BBC’den Mughira Al Sharif’in haberine göre; Ebu Emad’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi.

Graphic:

Syrian refugee Ahmed Abu Emad, from Aleppo, killed today by the Greek Border Guards while trying to cross into Greece along with hundreds of refugees.



He was shot in his throat at 09:07 am near #Ipsala



His body was taken to Turkey. pic.twitter.com/novDEhaKfT