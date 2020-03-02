Yunan askeri Suriyeli çocuğu vurarak öldürdü dehşet veren görüntü

Türkiye'den sınırı geçmek isteyen göçmenlere günlerdir gaz ve tazyikli su ile müdahale eden Yunanistan askerleri katliama başladı. BBC, Suriyeli göçmen Ahmed Ebu Emad'ın Yunanistan'a geçmeye çalışırken Yunan Sınır Güvenliği tarafından öldürüldüğünü duyurdu. O anın görüntüleri kan dondurdu.

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BBC Dünya Servisi'nden Mughira Al Sharif, Suriyeli göçmen Ahmed Ebu Emad'ın Yunanistan'a geçmeye çalışırken Yunan Sınır Güvenliği tarafından öldürüldüğünü duyurdu. İstanbul merkezli çalışan gazeteci Mughira Al Sharif, Twitter’dan paylaştığı mesajda, Halepli olduğunu belirttiği Ahmed Ebu Emad’ın bu sabah 09.07’de İpsala yakınlarında boğazından vurularak öldürüldüğünü iddia etti. BBC’den Mughira Al Sharif’in haberine göre; Ebu Emad’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi.

Graphic:

Syrian refugee Ahmed Abu Emad, from Aleppo, killed today by the Greek Border Guards while trying to cross into Greece along with hundreds of refugees.



He was shot in his throat at 09:07 am near #Ipsala



His body was taken to Turkey. pic.twitter.com/novDEhaKfT — Mughira Al Sharif (@SharifMugh) March 2, 2020

Reuters duyurdu: Bir çocuk öldü

Reuters haber ajansı ise Midilli Adası açıklarında boğulan bir çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığını yazdı. Midilli açıklarında botları alabora olan 47 göçmenin Yunan Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı, bir çocuğun ise hayatını kaybettiği belirtildi.