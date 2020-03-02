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Kütahya'da tütün satılan dükkanda iki kişi arasında kavga çıktı 1 ölü

KÜTAHYA'da tütün satılan iş yerinde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken 21 yaşındaki Muhammet K., kendisinden 17 yaş büyük Mehmet Akkaş'ı bıçaklayarak öldürdü.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tartışma sonucu 21 yaşındaki Muhammet K.'nin  bıçakladığı 38 yaşındaki Mehmet Akkaş , ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Muhammet K., polis ekiplerince otoparkta yakalanıp, gözaltına alındı. 

Tavşanlı'da bir şirkette çalışan Muhammet K., dün gece, tütün satılan iş yerinde Mehmet Akkaş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Muhammet K., Akkaş'ı bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Akkaş, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kaldırdığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 

Alışveriş merkezi otoparkında yakalandı

Muhammet K. ise polis ekiplerince Tavşanlı- Kütahya çevre yolundaki alışveriş merkezinin otoparkında yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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