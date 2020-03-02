Etyen Mahçupyan'dan bomba "Pelikancılar" açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Etyen Mahçupyan, son zamanlarda yeniden gündeme gelen 'Pelikancılar' ile ilgili "Yargı üzerinde baskı kuracak bir örgütlenme, yargı içinde bir örgütlenme değil." diye konuştu.

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Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Etyen Mahçupyan çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Mahçupyan, “Hükümet Pelikancılar olmadan, Pelikancılar da hükümet olmadan kolay kolay yaşayamaz” ifadelerini kullandı.

Kısa Dalga’dan Beril Eski'ye konuşan Mahçupyan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Osman Kavala tartışması

- Hükümet size "Benim yanıma gelme şansını veriyorum sana" diyor. Bunu yapmadığınız zaman düşmanlaşıyorsunuz. Osman Kavala birini, Can Paker öbürünü tercih etti. Erdoğan, Alevi meselesinde nasıl davranıyorsa Osman Kavala meselesinde de öyle davranıyor.

Erdoğan’a karşı olanların mutluluğu, hükümet tabanında bir yenilgi hissi yaratıyor.

Pelikancılar meselesi

- Pelikancılar, yargı üzerinde baskı kuracak bir örgütlenme, yargı içinde bir örgütlenme değil. Şu anda öyle bir hükümet etme tarzı var ki Pelikancılar olmadan pek yaşayamaz kolay kolay ve Pelikancılar da bu hükümet olmadan pek kolay kolay yaşayamaz.