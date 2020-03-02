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Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na tavır koydu! Elini cebinden çıkarıp tokalaşmadı

ANKARA'da Esed rejiminin hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya için düzenlenen cenaze törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tavır koyarak elini sıkmadı.

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Türkiye'nin Esed rejimi ile doğrudan görüşmesi gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile "Diyorum ki yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit cenazesinde karşılaştı.

Elini paltosundan bile çıkarmadı

İdlib şehitlerinden Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde MHP Lideri Devlet Bahçeli, alana sonradan gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaşmak için elini paltosundan çıkarmadı ve elini sıkmadı.

Kılıçdaroğlu şaşırdı

Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Devlet Bahçeli'nin bu tavrı karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadığı gözleniyor.

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