Juventus'un karşılaştığı Pianese takımında 3 oyuncu Corona virüslü çıktı

İTALYA'nın Juventus u-23 takımının karşılaştığı Pianese takımından 3 kişinin Corona virüs sonuçları pozitif çıktı. Olayın ardından Juventus yönetimi, tüm takımlarının antrenmanlarını durdurma kararı aldı. Juventus, u-23 takımı oyuncularına da evlerinden çıkmalarını yasakladı.

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Juventus, U-23 takımının Cumartesi günü karşılaştığı Serie C ekibi Pianese'den 3 futbolcunun Corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tüm idmanları iptal etti.

Pianese'in üç oyuncusu Corona virüslü

Juventus U-23 takımının Cumartesi günü karşılaştığı Serie C takımı Pianese'den 3 futbolcunun Corona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenilince acilen harekete geçen Juventus yönetimi, tüm takımların idman programlarını durdurdu ve U-23 takımında forma giyen genç oyuncuların evlerinden çıkmasını yasakladı.

Juventus'ta Corona virüslü oyuncu görülmedi

Olayın ardından Juventus'ta hiçbir futbolcuda şimdiye dek herhangi bir Corona virüs semptomu görülmediği kaydedildi.