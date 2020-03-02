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Ersun Yanal gitti Emenike Aykut Kocaman'ı paylaştı

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından Aykut Kocaman paylaşımı yaptı.

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Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Yanal, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor deplasmanında sarı-lacivertli takımın başında son kez yer alacak. 

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya varılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir" denildi.

Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından sarı lacivertli ekibin eski futbolcusu Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, Aykut Kocaman paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'ye geldikten kısa bir süre sonra sarı lacivertli formayı giyemeden Spartak Moskova'ya transfer olan Emmanuel Emenike, maçta oyundan çıkmadan önce teknik direktör Aykut Kocaman'ın elini öpmüştü.


''En iyi teknik direktörlerden''
Emenike, Aykut Kocaman için "Onun için oynamadım. Neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden." ifadelerini kullandı.

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