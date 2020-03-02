Antalya'da Münevver Eceler başarılı bir ameliyatla diyabet hastalığından kurtuldu

ANTALYA'da diyabet hastası olan Münevver Eceler, hastalığı sebebiyle yüksek dozda insülin kullandığı için böbreğini kaybetti. Diğer organlarını kaybetmek istemeyen Eceler, kendisini doktorlara bıraktı, ameliyatı başarıyla geçti.

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Antalya'da, 57 yaşındaki diyabet hastası Münevver Eceler, hastalığı nedeniyle böbreklerini kaybedince, daha fazla organını kaybetmemek için ameliyat masasına yattı. 10 yıl boyunca günde dört kez yüksek dozda insülin kullanan Eceler'in ameliyat sonrası hem şekeri düştü, hem de 5 kilo verdi. Eceler, duygularını "Üzerimdeki ağırlık gitti" diyerek aktardı.

"Umudumu kaybetmedim"

Emekli Münevver Eceler, 10 yıl önce, tip 2 diyabet tanısı konulduktan sonra sürekli ilaç kullanmaya başladığını söyledi. Son yıllarda günde dört kez yüksek dozda insülin kullanan Eceler, kendini sürekli yorgun ve hasta hissettiğini belirterek, "Bu sürede kilo aldım. Üzerimde sanki dünyanın yükü gibi ağırlık vardı. Bu durumdan çok yorulmuştum" dedi.

Diyabet yüzünden böbreklerini kaybeden ve haftada 3 gün diyalize girmeye başlayan Eceler, "Diyabetten kurtulmak için başvurduğum doktorlar böbreklerimi kaybettiğim için beni ameliyat etmek istemedi. Bu şekilde hayatımı devam ettirmek zorunda olduğumu söylediler. Ama ben umudumu kaybetmedim" cümlelerini kullandı.

Ameliyatta mide ile bağırsak arasına yol yapılıyor

Diyabet ameliyatıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Burhan Mayir, bu ameliyatta mideyle bağırsak arasına yeni bir yol yapıldığını söyledi. Bağırsak ve midenin belli ölçülerde birbirine dikilerek midenin küçültüldüğünü anlatan Doç. Dr. Mayir, "Ameliyatta bağırsağın belli kısmını devre dışı bırakıyoruz. Sindirim sisteminin çalışma şeklini değiştiriyoruz. Mideyle bağırsak arasında yaptığımız yeni yol sayesinde yemekler bağırsağın son kısmına daha hızlı şekilde gidiyor. Böyle olunca bağırsağın son kısmındaki bazı hormonlar daha fazla salgılanıyor. Bu aktif hormonlar, hastanın pankreasından daha fazla insülin salgılanmasını sağlıyor. Sonuç olarak insülin arttıkça şeker hastalığı da çözülmüş oluyor" diye konuştu.

Ameliyatı başarılı geçti

Münevver Eceler'in kendilerine başvurduğunda yüksek dozda insülin kullanan bir diyabet hastası olduğunu belirten Doç. Dr. Mayir, "Diyabete bağlı olarak böbreklerini de kaybetmişti, diyalize giriyordu. Bize geldiğinde 'Bu hastalık yüzünden böbreklerimi kaybettim, daha fazla organımı, gözümü, kalbimi de kaybetmek istemiyorum' dedi. Bir hafta önce ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Şu an kan şekeri normal. İnsülin veya herhangi bir ilaç tedavisi almıyor" diye konuştu.

Diyabetin tedavisi mümkün olabiliyor

Dç. Dr. Mayir, diyabetin sinsi ilerleyen zor bir hastalık olduğunu vurguladıktan sonra, "Hastalar ilaç tedavisine rağmen düzelemeyebiliyor. Bu hastalar tedavisiz gibi görülebiliyor, ama günümüzde bu ameliyatlarla değişebiliyor. Yani diyabet kader olmaktan çıkıyor, tedavisi mümkün hale gelebiliyor" dedi.