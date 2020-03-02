HABER /  SPOR

İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin

Finalde Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden City, 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez Lig Kupası'nı kazandı

Abone ol

Manchester City, Aston Villa'yı 2-1 yenerek İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupa finalinde Aston Villa ile Manchester City karşılaştı.

Manchester City, 20. dakikada Arjantinli futbolcu Sergio Agüero ve 30. dakikada İspanyol oyuncu Rodri'nin golleriyle 2-1 galip gelerek kupayı üst üste 3. kez kazandı. Aston Villa'nın golünü, 41. dakikada Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta kaydetti.

Son 7 yılda 5. defa final oynayan Manchester City, 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez kupayı müzesine götürdü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahar Kalkanı Harekatı'nın başına getirilen Korgeneral Sinan Yayla kimdir
Ersun Yanal'ın yerine ilk adaylar! Jorge Jesus TT oldu
Dolar en sert haftalık kayıpları kaydetti! 2 Mart Pazartesi dolar ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran AK Partili kim neden kızdı?
ABD Savunma Bakanı Esper'in paylaşımında 'Türk general' detayı
Darbeci Hafter ve Esed rejimi anlaştı! 46 protokol imzaladı
ÖNCEKİ HABERLER
Yeşilay Haftası nedir 2020 Yeşilay Haftası önemi ve anlamı
2020 Mart ayındaki önemli günler haftalar rehberi
Sınıra akın başladı fırsatçılar vurgun peşine düştü Aksaray'dan Edirne'ye 4 bin dolara götürdüm
Niko Kovac'tan Fenerbahçe'ye şartlı evet
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı mesajı
Mart ayı 65 yaş maaşı ödemesi günü ne zaman?
Yorumlar