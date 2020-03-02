Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi bitti

Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2-0'lık Yukatel Denizlispor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadesi kullanıldı.

5 maçta galip gelemedi

BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından anlaştığı Özdeş yönetiminde çıktığı 5 maçta mağlup oldu.