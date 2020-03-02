HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran AK Partili kim neden kızdı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda söz alan eski AK Parti Milletvekili'ni neden "Bu Kılıçdaroğlu ağzı. Zaten bunu Bay Kemal de söylüyor” diye tersledi?

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bir milletvekilinin konuşmasına kızdı. Milletvekillerine Suriye'de verilen savaşın asıl nedeninin senaryonun asıl hedefinin Türkiye olduğunun bilinmesi olduğunu söyledi. Eski Diyarbakır milletvekili Aziz Akgül, "Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı?" diye sordu. Erdoğan hışımla Akgül’e dönerek “Bu Kılıçdaroğlu ağzı. Zaten bunu Bay Kemal de söylüyor” karşılığını verdi. O toplantıda yaşananları Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi yazdı:

Senaryonun asıl hedefi Türkiye

Erdoğan milletvekilleriyle yaptığı toplantıda yaptığı konuşmada iki önemli mesaj verdi.

“Bugün Kamışlı’da, Resulayn’da, Tel Abyad’da, Aynel Arap’ta, Cerablus’ta, Münbiç’te, El Bab’da, İdlib’de vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin, yarın Şırnak’ta, Mardin’de, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, Hatay’da vermek zorunda kalırız. Senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye’dir.”

Bu Kılıçdaroğlu ağzı

Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra eski Diyarbakır milletvekili Aziz Akgül söz alıyor, uzun bir konuşma yapıyor. Bölge insanı olarak, bölgenin şartlarını çok iyi bildiğini söylüyor. “Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı?” diyor. O ana kadar dikkatle dinleyen Erdoğan’ın bir anda hışımla Akgül’e dönerek “Bu Kılıçdaroğlu ağzı. Zaten bunu Bay Kemal de söylüyor” dediği söyleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Savunma Bakanı Esper'in paylaşımında 'Türk general' detayı
Darbeci Hafter ve Esed rejimi anlaştı! 46 protokol imzaladı
Esed'in iki uçağı düşürüldü! Rusya'dan tehdit gibi hava sahası açıklaması
Çin'de koronavirüs can almaya devam ediyor! Ölenlerin sayısı 2 bin 914’e çıktı
Uzay yolculuğu Bursa’dan başlayacak
Galatasaray Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Doktor eşcinsel hastaya 'sana oğlum mu diyeyim kızım mı?' diye sordu
11 ülkeye vize muafiyeti sağlanması kararı Resmi Gazete’de
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden o iddialara yalanlama geldi
Terim ile Hamzaoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı
Papa koronavirüse yakalandı iddiası! Vatikan'dan açıklama
Artık gün nedir neden Şubat ayına eklenir?
Yorumlar