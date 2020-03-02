Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran AK Partili kim neden kızdı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda söz alan eski AK Parti Milletvekili'ni neden "Bu Kılıçdaroğlu ağzı. Zaten bunu Bay Kemal de söylüyor” diye tersledi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bir milletvekilinin konuşmasına kızdı. Milletvekillerine Suriye'de verilen savaşın asıl nedeninin senaryonun asıl hedefinin Türkiye olduğunun bilinmesi olduğunu söyledi. Eski Diyarbakır milletvekili Aziz Akgül, "Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı?" diye sordu. Erdoğan hışımla Akgül’e dönerek “Bu Kılıçdaroğlu ağzı. Zaten bunu Bay Kemal de söylüyor” karşılığını verdi. O toplantıda yaşananları Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi yazdı:

Senaryonun asıl hedefi Türkiye

Erdoğan milletvekilleriyle yaptığı toplantıda yaptığı konuşmada iki önemli mesaj verdi.

“Bugün Kamışlı’da, Resulayn’da, Tel Abyad’da, Aynel Arap’ta, Cerablus’ta, Münbiç’te, El Bab’da, İdlib’de vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin, yarın Şırnak’ta, Mardin’de, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, Hatay’da vermek zorunda kalırız. Senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye’dir.”

Bu Kılıçdaroğlu ağzı

Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra eski Diyarbakır milletvekili Aziz Akgül söz alıyor, uzun bir konuşma yapıyor. Bölge insanı olarak, bölgenin şartlarını çok iyi bildiğini söylüyor. “Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı?” diyor. O ana kadar dikkatle dinleyen Erdoğan’ın bir anda hışımla Akgül’e dönerek “Bu Kılıçdaroğlu ağzı. Zaten bunu Bay Kemal de söylüyor” dediği söyleniyor.