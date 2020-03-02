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11 ülkeye vize muafiyeti sağlanması kararı Resmi Gazete’de

TÜRKİYE’nin 11 ülkeye vize muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

İşte o ülkeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malta Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Polonya Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

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