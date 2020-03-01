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İdlib'de 9 köy rejim güçlerinden geri alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ve ılımlı muhalifler, son 24 saatte Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçlerinden 9 köyü geri aldı.

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Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ve ılımlı muhalifler; İdlib'in güneyinde ve Hama kırsalında Esed rejimi ve destekçilerinin ele geçirdiği bölgelere yönelik ağır silahlarla operasyon başlattı.

Rejim hedeflerine yönelik TSK’nın obüs atışlarıyla karadan ilerlemeye başlayan askeri muhalifler; rejime ait altı tank, üç 14,5 mm'lik top, üç antitank rampası, bir 23 mm top, 2 askeri araç, 12 pikabı imha etti, en az 46 rejim milisini etkisiz hale getirdi.

Dünden bu yana askeri muhalifler Esed rejimi ve destekçilerinden Hama kırsalındaki Ankavi, Kahira, Manara ve Tel zecren ile Idlib güneyindeki Hallube, Kukfin, Kefer avid, Sfuhen ve Fattere köylerini ele geçirdi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile askeri muhalifler arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

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