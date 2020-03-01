HABER /  GÜNCEL

Ukrayna'dan Bahar Kalkanı desteği: TSK saflarında savaşmak istiyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı sonrası bazı Ukrayna vatandaşları, Türk ordusu yanında savaşmak için resmi makamlara başvuruda bulundu.

Abone ol

Suriye'de Esed rejiminin alçak saldırıları sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na Ukrayna tarafından dikkat çeken bir destek geldi.

Türk resmi makamlarından alınan bilgilere göre; Ukrayna'da bazı Ukrayna vatandaşlarının Türk resmi makamlarına İdlib'de gönüllü olarak Türk ordusu yanında savaşmak için başvurdukları bildirildi.

Ukrayna'da destek gösterileri düzenlendi

Mihail Saakaşvili'nin Yeni Güçler Hareketi Partisine mensup bir grup Ukrayna vatandaşı, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği önünde İdlib'de şehir olan Türk askerleri için gösteri düzenledi.

Türkiye, Ukrayna ve Kırım Tatar bayrağı ile Rusya aleyhine pankart açan göstericiler, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için mum yakıp çiçek bıraktı.

DHA'ya konuşan Tatyana Juravleva adlı gösterici, "Ukrayna vatandaşları olarak buraya Türk halkını desteklemeye geldik. Rusya ile olan mücadelelerinde yanlarındayız. Rusya, Ukrayna topraklarını da işgal etti, Gürcistan'da, Abhazya'da, Transdinyester'de, Dağlık Karabağ'da da suç işledi" dedi.

"Kardeş türkiye'nin operasyonunu destekliyoruz"

"Kardeş Türkiye halkının hak savaşını destekliyoruz" yazılı pankart taşıyan Cavanşir Ahmedov adlı gösterici ise Türkiye'nin Esad rejimine karşı yürüttüğü operasyona destek verdiklerini belirterek, "Şehit ailelerine ve Türk halkına baş sağlığı diliyoruz. Türkiye'nin yanındayız. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna ile Türkiye'nin stratejik ortak ve dost olduklarını defalarca dile getirdi" ifadelerinde bulundu.

Kiev Büyükeçiliği önünde düzenlenen gösteriye bazı Türk vatandaşları da destek verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe de gözaltına alındı
Esed'in iki savaş uçağını düşürdük SİHA'mızı vuran savunma sistemini imha ettik
Darbeci Hafter heyetinden Esed rejimine üst düzey ziyaret
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Denizlispor'un yıldızı Mustafa Yumlu'dan bomba paylaşım: Kefenimi giydim, bekliyorum
İdlib gazisinden helal olsun dedirten sözler! Birliğime katılacağım
ÖNCEKİ HABERLER
İdlib'de 9 köy rejim güçlerinden geri alındı
Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Papa koronavirüse yakalandı iddiası! Vatikan'dan açıklama
Corona virüsü sebebiyle Amazon bir milyon ürünü kaldırdı
Marmaray'da yeni düzenleme! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı
EFT ücretleri 2020 bankaların EFT ücreti kaç para oldu?
Yorumlar