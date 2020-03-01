Ukrayna'dan Bahar Kalkanı desteği: TSK saflarında savaşmak istiyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı sonrası bazı Ukrayna vatandaşları, Türk ordusu yanında savaşmak için resmi makamlara başvuruda bulundu.

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Suriye'de Esed rejiminin alçak saldırıları sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na Ukrayna tarafından dikkat çeken bir destek geldi.

Türk resmi makamlarından alınan bilgilere göre; Ukrayna'da bazı Ukrayna vatandaşlarının Türk resmi makamlarına İdlib'de gönüllü olarak Türk ordusu yanında savaşmak için başvurdukları bildirildi.

Ukrayna'da destek gösterileri düzenlendi

Mihail Saakaşvili'nin Yeni Güçler Hareketi Partisine mensup bir grup Ukrayna vatandaşı, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği önünde İdlib'de şehir olan Türk askerleri için gösteri düzenledi.

Türkiye, Ukrayna ve Kırım Tatar bayrağı ile Rusya aleyhine pankart açan göstericiler, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için mum yakıp çiçek bıraktı.

DHA'ya konuşan Tatyana Juravleva adlı gösterici, "Ukrayna vatandaşları olarak buraya Türk halkını desteklemeye geldik. Rusya ile olan mücadelelerinde yanlarındayız. Rusya, Ukrayna topraklarını da işgal etti, Gürcistan'da, Abhazya'da, Transdinyester'de, Dağlık Karabağ'da da suç işledi" dedi.

"Kardeş türkiye'nin operasyonunu destekliyoruz"

"Kardeş Türkiye halkının hak savaşını destekliyoruz" yazılı pankart taşıyan Cavanşir Ahmedov adlı gösterici ise Türkiye'nin Esad rejimine karşı yürüttüğü operasyona destek verdiklerini belirterek, "Şehit ailelerine ve Türk halkına baş sağlığı diliyoruz. Türkiye'nin yanındayız. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna ile Türkiye'nin stratejik ortak ve dost olduklarını defalarca dile getirdi" ifadelerinde bulundu.

Kiev Büyükeçiliği önünde düzenlenen gösteriye bazı Türk vatandaşları da destek verdi.