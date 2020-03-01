HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Corona virüsü sebebiyle Amazon bir milyon ürünü kaldırdı

Amerikan e-ticaret alışveriş devi Amazon, bazı şirketlerin ürünlerini corona virüs ile mücadelede tedavi ürünü olarak sunmasının ardından en az bir milyon ürünün satışını yasakladı.

Abone ol

ABD’de internet alışverişi ve e-ticaret yapan Amazon şirketinden radikal bir karar geldi.

Bir milyondan fazla ürünün satışı durduruldu

Bazı şirketlerin ürünlerini son günlerde giderek ölümleri artan corona virüs için tedavi ürünü olarak açıklamasının ardından bir milyondan fazla ürünün satışını durdurdu.

Eşitsizliğin önüne geçmek için maske satışları askıya alındı

Öte yandan, sitede satışı yapılan maskelerin de orantısız satışının ardından eşitsizliğin yaşanmaması adına maske satışlarını askıya aldı.

Amazon tarafından yapılan açıklamada, “Bazı ürünlerin gerçek fiyatından çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunulması nedeniyle on binlerce ürün satıştan kaldırıldı” denildi.

Tüketicinin güveni kaybetmek istemeyen Amazon'un fiyatlandırma politikasına göre, aynı ürün farklı şirketler tarafından farklı ücretlere satışa sunulabiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Denizlispor'un yıldızı Mustafa Yumlu'dan bomba paylaşım: Kefenimi giydim, bekliyorum
İdlib gazisinden helal olsun dedirten sözler! Birliğime katılacağım
Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler! Hedefe kitlendi ve atışı yaptı
Ankara'da dehşet! Karısını öldürüp, çocuğunun yanında kendini vurdu
İletişim Başkanı Altun: Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi
ÖNCEKİ HABERLER
Marmaray'da yeni düzenleme! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı! Havale ve EFT ücretleri değişti
Almanya'da evlat nöbeti başlattı: Kızımı istiyorum
Rafael Nadal kariyerindeki 85'inci şampiyonluğa ulaştı
SİHA ne demek SİHA açılımı ve özellikleri neler
Mart ayı 65 yaş maaşı ödemesi günü ne zaman?
Yorumlar