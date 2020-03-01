Corona virüsü sebebiyle Amazon bir milyon ürünü kaldırdı

Amerikan e-ticaret alışveriş devi Amazon, bazı şirketlerin ürünlerini corona virüs ile mücadelede tedavi ürünü olarak sunmasının ardından en az bir milyon ürünün satışını yasakladı.

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ABD’de internet alışverişi ve e-ticaret yapan Amazon şirketinden radikal bir karar geldi.

Bir milyondan fazla ürünün satışı durduruldu

Bazı şirketlerin ürünlerini son günlerde giderek ölümleri artan corona virüs için tedavi ürünü olarak açıklamasının ardından bir milyondan fazla ürünün satışını durdurdu.

Eşitsizliğin önüne geçmek için maske satışları askıya alındı

Öte yandan, sitede satışı yapılan maskelerin de orantısız satışının ardından eşitsizliğin yaşanmaması adına maske satışlarını askıya aldı.

Amazon tarafından yapılan açıklamada, “Bazı ürünlerin gerçek fiyatından çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunulması nedeniyle on binlerce ürün satıştan kaldırıldı” denildi.

Tüketicinin güveni kaybetmek istemeyen Amazon'un fiyatlandırma politikasına göre, aynı ürün farklı şirketler tarafından farklı ücretlere satışa sunulabiliyor.