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Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler! Hedefe kitlendi ve atışı yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde Esed rejimine ait hedeflerin vurulma anları yer alıyor.

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İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonrası 34 şehit vermemizin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatı doğrultusunda rejim unsurlarını vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, rejim unsurlarının vurulmasına ait yeni görüntüler paylaştı. Öte yandan harekatın adının Bahar Kalkanı olduğunu açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekata dair önemli açıklamalarda bulundu.

"3 hava sistemi etkisiz hale getirildi"

İdlib'e düzenlenen harekatın adını Bahar Kalkanı olarak duyurun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

"Rusya'yla karşı karşıya gelme niyetimiz yok"

Rusya ile tırmanması muhtemel krize hakkında konuşan Akar, şunları kaydetti: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz perşembe günü İdlib'de askerlerimize yapılan saldırı sonucunda 34 askerimiz şehit oldu. Bu saldırının ardından TSK, İdlib'de Esed rejimine ait noktaları yoğun bir ateş altına aldı. Özellikle dün SİHA'larla yapılan operasyonlarda üst üste başarılı sonuçlar elde edildi.

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