İran'da koronavirüs dehşeti büyüyor ölü sayısı 54'e çıktı

İRAN koronavirüs (Covid-19) kabusuna teslim olmuş durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bazı milletvekillerinin de yakalandığı koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor.

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İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

Koronavirüs Ermenistan'a da girdi Başbakan duyurdu

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüsü Türkiye'nin komşu ülkelerinde de görülmeye devam ederken, son olarak Ermenistan'da virüse rastlandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan "28 Şubat'ta eşiyle birlikte İran'dan Erivan'a dönen 29 yaşındaki bir kişide virüs tespit edildi" dedi. Hastanede karantinaya alınan hastanın ilk testlerinde virüsün seviyesinin yüksek boyutta olmadığını belirten Paşinyan, 29 yaşındaki hastanın temas ettiği herkesin tespit edilip karantina altına alınacağını duyurdu.

Tayland'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Tayland'da koronavirüsü nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi. Salgın Önleme Merkezi Genel Müdürü Suwanchai Wattanayingcharoen yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Taylandlı erkek bir hastanın koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Wattanayingcharoen, "Çinli turistlere maruz kaldığı için risk altındaydı" dedi. Tayland'da koronavirüsünden kaynaklı 42 vaka bulunuyor.