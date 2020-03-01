Esed'e ait Rus yapımı savaş uçağı düşürüldü! İşte o görüntüler

Son dakika gelişmesine göre Suriye'nin Serakib kentinde Esad rejimine ait ait Rus yapımı SU-24 savaş uçağı düşürüldü.

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İdlib'de rejimin hava saldırılarıyla 34 şehit verilmesinin ardından TSK, rejim unsurlarını nokta atışı vurmaya devam ediyor. Serakin kentinde rejime ait Rus yapımı SU-24 savaş uçağı düşürüldü.

Esad'a verilen süre doldu

34 şehit verdiğimiz hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejime ait 200'ü aşkın hedefi ateş altına alırken, Türkiye'nin Esed rejimine Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için verdiği süre doldu. Türkiye'nin verdiği süre dolmasının ardından İdlib'deki tansiyon gece 00:00'dan itibaren yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), top ve füzelerle birçok rejim hedefini vurdu. TSK, Suriye rejiminin kalesi olarak kabul edilen Lazkiye'deki bazı hedeflere obüs atışı gerçekleştirdi.