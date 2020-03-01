33 şehit sonrası neden İdlib'deyiz diye soranlara Mahir Ünal'dan yanıt

İDLİB 'de 33 şehit haberi bütün Türkiye'nin yüreğini yakarken olayı provoke etmek isteyenler tekrar neden İdlib'deyiz sorusunu sormaya başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal katıldığı televizyon programında bu soruya yanıt verdi.

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Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programının konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gündemdeki olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

Neden İdlib'deyiz diyenlere çok net yanıt

Bu sözlerin yurtseverlere vatanseverlere, bu vatana sadakatle bağlı olan, ve gerçekten de ne olduğunu anlamak isteyen, CHP zihniyetinin, Türkiye Esed'le savaşsa Esed'in yanında olurum diyen bir zihniyetin farkındalar. Geçmişte PKK Türkiye'ye saldırdığında PKK hakkında tek cümle etmediler, FETÖ darbe girişiminde bulundu FETÖ hakkında tek cümle etmediler. Bu zihniyetin herkes ne olduğunu biliyor.

Sadece İdlib üzerinden okunmaması gerekiyor. Terör örgütlerine karşı harekat yaptığımızda da 'Ne işimiz var' diyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu 'YPG mi saldıracak Türkiye'ye' diyordu. Geçmişte sınırımızın içerisinde hendekler açılınca, insanlarımız PKK terör örgütü tarafından katledilirken de bunlar devletin yanında değillerdi.

Geçmişte her ay Türkiye'de bombalar patlıyordu

Türkiye bölgede PKK ile, DEAŞ'la, PYD-YPG , DHKP-C ve FETÖ ile mücadele ediyor. Türkiye kendi güvenliğini korumak için bütün bu teröristlerle mücadele ediyor. Siz terörle yurt içinde mücadele ederseniz kendi içinize taşımız olursunuz. Teröristleri kaynağında yok etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçmişte her ay Türkiye'de bombalar patlıyordu, şehirlerin el yapımı patlayıcılarla ne hale getirildiğini biliyoruz. Şimdi bizim Suriye'de devam eden bu iç savaşın dışa dönük tehditlerini büyük oranda bertaraf ettik.

Sınır güvenliğini sağlamak amacıyla İdlib'teyiz

Biz bugün İdlib'ten geri adım atarsak Afrin'den, Cerablus'tan geri adım atmış oluruz. Ve namlular Türkiye'ye çevirilir. Bugün muhalefetin bize söylediği 'Teslim ol ve kurtul' anlayışını sergilersek bu bölgede varlığımıza müsaade etmezler.Biz terörü kaynağında kurutmak ve Türkiye'nin kaldıramayacağı mülteci dalgasını önlemek, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla İdlib'teyiz.