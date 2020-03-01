SİHA ne demek SİHA açılımı ve özellikleri neler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'te rejim güçleri ateş altında dedi ve hedeflerin tek tek SİHA ile vurulduğunu söyledi. Peki SİHA nedir, SİHA açılımı ve özellikleri neler?

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Milli Savunma Bakanı Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı." dedi. Akar, "Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi." dedi.

Bu açıklamanın ardından Siha hakkında araştırmalar da hız kazandı. SİHA hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SİHA NEDİR?

-İlk silah kullanan insansız hava aracımızdır

-Gövde uzunluğu 6.6 metredir.

-Kanat açıklığı 12 metredir.

-Toplam kalkış ağırlığı 650 kg'dır.

-Faydalı yük ağırlığı 55 kg'dır.

- Azami hızı 135 knottur.

- Servis irtifası 27.000 feettir.

- Havada kalış süresi 25 saattir.