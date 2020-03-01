Kapan-7 Operasyonu başladı JÖH PÖH hepsi görevde

Siirt-Şırnak illeri ara hattında, Kapan-7 Karadağ Operasyonu başlatıldı.Operasyonda jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel tim görev alıyor.

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Siirt - Şırnak illeri ara hattında Karadağ Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla; Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı'nın bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, Kapan-7 Karadağ Operasyonu başlatıldı.

JÖH, PÖH, korucu hepsi görevde

Operasyonda jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel tim görev alıyor.

Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Siirt-Şırnak illeri ara hattında Karadağ barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği Kapan-7 Karadağ Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonları, vatandaşlarımızın yoğun desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir” denildi.