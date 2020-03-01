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Rusların yalanını yüzlerine çarptı yanlarındaydınız ve kasıtlı olarak TSK'yı hedef aldınız

BM Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısında Rusya, "İdlib'teki saldırıda rolümüz yok" dedi. Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, radar görüntülerine göre Rus ve rejim uçaklarının o gün birlikte uçtuğunu ve kasıtlı olarak TSK'nın hedef alındığını anlattı.

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BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) önceki gün ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti’nin talebi üzerine İdlib’de artan gerginliği görüşmek üzere yapılan olağanüstü toplantıda Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, 27 Şubat’ta İdlib’de 34 Türk askerinin şehit edilmesiyle ilgili önemli detaylar verdi.

‘Esed uçaklarıyla kol uçuşu yaptılar’

Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada İdlib’de Türk askerlerinin hayatını kaybettiği hava saldırılarının düzenlendiği sırada, radar görüntülerinde rejim ve Rus uçaklarının “kol uçuşu” yaptığının görüldüğünü söyledi.

'TSK orada yalnızdı ve kasıtlı hedef alındı'

Sinirlioğlu, “Türk kuvvetleri o bölgede yalnızdı ve kasıtlı hedef alındı” diye konuştu. Sinirlioğlu, Türk konvoyunun nerede olduğuna dair öncesinden Rus güçleri ile yazılı bir şekilde koordinasyon yapılması ve ilk saldırının ardından derhal uyarıda bulunulmasına rağmen hava saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Yaralı askerler için gönderilen ambulanslar vuruldu

Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, yaralı askerler için gönderilen ambulansların bile hedef alındığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise 34 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının o gün o bölgede operasyon yapmadığını savunmuştu.

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