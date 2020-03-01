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İşte Esed'in vurduğu TSK'ya ait ambulans ve şehidimiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 34 askerin şehit düştüğü Esed saldırısında, yaralılara yardıma giden ambulansın da vurulduğunu açıklamıştı. İşte o ambulansın son hali...

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Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay (21), İdlib’in Balyun köyünde saldırıya uğrayan silah arkadaşlarının yardımına koştu. Sağlık müdahalesi yaptığı sırada uçaklar ikinci kez bombaladı. Akay da bu bombalamada şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, “Yardıma giden ambulansımızı bile vurdular” dediği ambulans, Akay’ın silah arkadaşlarına yardıma koştuğu ambulanstı.

İdlib’de hayata döndürmeye çalıştığı silah arkadaşlarıyla birlikte şehit olan Akay için dün ailesinin yaşadığı Mersin’in Toroslar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı.

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