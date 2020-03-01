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Merih'den sonra bir kötü haber daha!

Juventus forması giyen Merih Demiral'ın sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Schalke'de oynayan milli futbolcumuz Ozan Kabak da Köln maçında sakatlandı.

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Almanya Ligi'nde Schalke forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Köln deplasmanında oynadıkları maçta sakatlık yaşadı.

Schalke'nin Köln ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ozan Kabak, 29. dakikada oyundan çıktı ve yerini Jean-Clair Todibo'ya bıraktı.

19 yaşındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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