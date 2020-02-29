İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'de 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında sınır kapılarını açma kararının ardından 36 bin 776 sığınmacının Türkiye'den ayrıldığını açıkladıAbone ol
Türkiye'nin açık kapı politikası uygulayacağını açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısına ilişkin açıklamada bulundu.
36 BİN 776 GÖÇMEN AVRUPA'YA GEÇTİ
Türkiye'nin göçmenlerin sınırı geçmesini engellemeyeceğine yönelik kararı sonrası binler Türkiye Yunanistan sınırına akın etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan sınırına giden göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 36.776" dedi.