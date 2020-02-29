HABER /  POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'de 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında sınır kapılarını açma kararının ardından 36 bin 776 sığınmacının Türkiye'den ayrıldığını açıkladı

Abone ol

Türkiye'nin açık kapı politikası uygulayacağını açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

36 BİN 776 GÖÇMEN AVRUPA'YA GEÇTİ
Türkiye'nin göçmenlerin sınırı geçmesini engellemeyeceğine yönelik kararı sonrası binler Türkiye Yunanistan sınırına akın etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan sınırına giden göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 36.776" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süper Lig ekibinde istifa şoku!
Esed'in iki generali öldürüldü
Antalyaspor Fenerbahçe maçı özet ve golleri
Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Trump, Erdoğan'ı arayabilir
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bomba yüklü tanker imha edildi
Bulgaristan'dan mülteci açıklaması: Türkiye bakmak zorunda değil
ÖNCEKİ HABERLER
Obi Mikel, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Yunanistan AB'yi acil toplantıya çağırdı
Erdoğan, Ruhani ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü
Çavuşoğlu, İdlib krizinin çözümü için Erdoğan-Putin görüşmesini işaret etti
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Irak'ta eylem için hazırlanan 6 terörist öldürüldü
Sınır kapıları açıldı Suriyeliler Avrupa'ya böyle gidiyor
Yorumlar 4 yorum