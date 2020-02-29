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Arda Turan El Clasico derbisinde Barcelonayı desteklediğini söyledi

TÜRKİYE'nin bir zamanlar sporsal anlamda çok şey beklediği, kendi yeteneğinide bir dönem kanıtlamış olan eski Barcelonalı Arda Turan, İspanya'nın El Clasico derbisine dair konuştu.

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Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden Arda Turan, Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'yu değerlendirdi. Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan, derbiyi Katalan ekibinin kazanacağını söyledi. Bonservisi Barcelona'da bulunan Arda Turan, Pazar günü Madrid'de oynanacak El Classico için açıklamalarda bulundu.

Arda Turan şu açıklamaları yaptı,"Eskisi kadar gollü geçeceğini düşünmüyorum. Topa hakim olan tarafın kazanacağını düşünüyorum. İki tarafta da eksikler var. Barcelona'da Suarez'in eksikliği çok önemli. Barcelona'nın topa daha çok hakim olması halinde kazanacağını düşünüyorum. Real Madrid çok formda değil, böyle de devam eder" diye konuştu.

"Oranın bir mensubu olarak.."

Arda Turan ardından sözlerine şöyle devam etti, "Golleri Messi atar. Belki Griezmann da ilk El Classico golünü atabilir. Real Madrid'in gol atacağını düşünmüyorum. Kalpler Barcelona ile. Oranın bir mensubu olarak bir tarafımız her zaman Barcelona ile birlikte.

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