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Son dakika Elazığ Sivrice'de yeni bir deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Geçtiğimiz ay şiddetli bir depremle sarsılan Elazığ Sivrice'den yine son dakika bir deprem haberi geldi. Sivrice'de, büyüklüğü 4,6 olan yeni bir deprem meydana geldi.

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Elazığ Sivrice'de 4,6 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 15.29'da gerçekleşti. Deprem, yerin yaklaşık 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD sosyal medya hesabından depremi şu şekilde duyurdu;

AFAD'ın son depremler listesi

41 vatandaşımız yaşamını yitirmişti

24 Ocak'ta yine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin sonucunda Elazığ ve Malatya'da toplamda 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

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