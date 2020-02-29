Adıyaman'da vatandaş abdest alırken parası çalındı

ADIYAMAN'ın Sıratut Mahallesi Sıratut Cami şadırvanında Y.Ö. isimli şahıs abdest aldığı esnada ceketinin cebinde bulunan 10 TL parası İ.Ç. isimli şahıs tarafından çalındı.

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Adıyaman’da cami şadırvanında abdest alan bir kişinin cebinden 10 bin TL çalan hırsız kıskıvrak yakalandı. Parasının çalındığını fark eden şahıs durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin otomobil ile kaçtığını tespit etti.

Parayla birlikte yakalandı

Şüpheli şahsın kaçabileceği tüm yolları kontrol altına alan polis ekipleri şüpheli İ. Ç. isimli şahsı çalınan 10 bin TL para ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Bulunan para sahibine teslim edilirken şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.