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Erdoğan kapatmayacağız deyip rakamı verdi! İşte sınırı geçen mülteci sayısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısı sonrası mülteciler için açılan sınır kapılarını kapatmayacaklarını vurgulayarak, 18 bin göçmenin sınır kapılarını zorlayarak geçtiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda 36 şehit verdiğimiz İdlib'teki saldırı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti. Erdoğan çok kritik mesajlar verdi. Erdoğan mülteciler için sınır kapılarının açılmasıyla ilgili önemli bir detayı da paylaştı.

Erdoğan, şunları söyledi;

Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız."

Erdoğan sınır kapıları ile ilgili verdiği mesajın tamamı şöyle;

"Bölgede etkinlik gösteren güçlerle diyaloğu sürdürmeye özel ehemmiyet verdik. Ne kadar bize verilen sözlerin çoğu tutulmamış olsa da bu yolu açık tutmak için özel gayret gösterdik. İdlib meselesi ise diğer kazanımları elimizden almak için özellikle kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi.

"4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları yüzünden sınırımıza doğru hareket etmiştir"

Bölgede yaşayan ve diğer yerlerden kaçarak gelen 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru şu anda harekete geçmiştir. Bunların 1,5 milyonu şu anda sınırımızdadır. Biz bütün bunlara yönelik bir güvenli bölge oluşturalım ve iskan edelim diye çalışmalar yürütüyoruz.

"18 bin kişi sınır geçti"

Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız."

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