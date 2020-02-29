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Antalya'da hırsızlık yapan şahıs yakalandı kaçarken düştüğü anlar kameraya yansıdı

ANTALYA'da iş yeri ve kamyoneti soyan şahsın, polis tarafından incelenen kameralarla kırk yaşındaki U.Ş. olduğu belirlendi. Zanlı polis tarafından yakalanırken, incelenen kameralarda uyuşturucu bağımlısı U.Ş.'nin yere düştüğü anlar görüldü.

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Antalya'da 3 ayrı iş yeri ile park halindeki bir kamyonetten hırsızlık yapan kırk yaşındaki Ü.Ş. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin kaçarken düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki 3 iş yeri ile park halindeki kamyonette, 25 Şubat günü art arda hırsızlık olayı yaşandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'Güven' timleri, hırsızlık şüphelisini belirlemek için güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerde, kaçarken düştüğü görülen şüphelinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı Ü.Ş. olduğu belirlendi. Ü.Ş., hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği mahallede gezerken yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ü.Ş., 4 ayrı hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

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