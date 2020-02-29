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Aydın'da evinin bodrumunda kendisini asarak intihar etti

AYDIN'da iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir çocuk babası Onur Ç. evinin bodrum katında kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Aydın'da, çiftçilik yapan 1 çocuk babası 28 yaşındaki Onur Ç., evinin bodrumunda kendini asarak yaşamına son verdi. 

Nazilli ilçesinde, Kırsal Sailer Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen, evli ve 1 çocuk babası çiftçi Onur Ç., kendini evinin bodrumunda iple tavana astı. Bu sabah Onur Ç.yi asılı bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Onur Ç.'nin öldüğü belirlendi. Onur Ç.'nin cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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