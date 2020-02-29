Cumhurbaşkanı Erdoğan: 34 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 36 askerin şehit olduğunu açıklamıştı ancak Cumhurbaşkanlığı, konuşma metninde "36 şehit" ifadesine yer vermeyerek "34 şehidimiz var" şeklinde güncelleme yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

''Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik''

İstanbul'da konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; "Ülkeminiz Suriye'de yaptığı mücadelenin anlamını hala anlamayanlar olduğunu görüyoruz. Ülkemizi güney sınırları boyunca terör koridorlarıyla kuşatmaya kalktılar. İdlib meselesi ülkemizi köşeye sıkıştırmak için özellikle kurgulanan konu olarak önümüze geldi. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Putin'e bizi rejimle baş başa bırakın dedim.

''İdlib'de şehit olan asker sayısı 36'ya çıktı''

Türkiye'nin Suriye'de ne işi var sorusunu soranlar aslında Türkiye terör örgütlerine teslim olmalı önerisini tavsiye ediyorlar. İdlib harekatımızda önceki gün vermiş olduğumuz 34, daha sonra 36'ya çıktı. (Ancak Cumhurbaşkanlığı, konuşma metninde düzenlemeye giderek Erdoğan'ın ifadesini "Şehit sayımız 34'e yükseldi" şeklinde revize etti.) Şehitlerimiz inanıyorum ki bu milletin vatan kılınması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır. Ve şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. 20 günlük hareket boyunca vermiş olduğumuz şehitler adına ailelere sabır diliyorum.

''Rejimle nasıl mücadele etmeyiz''

1984'teki ilk terörist eyleminden itibaren 7 bin 500'e yakın güvenlik görevlimizi kaybettiğimizi unutmayalım. Topraklarımızda gözü olduğunu asla inkar etmeyen bir rejimle nasıl mücadele etmeyiz.

''Kapıları açtık, kapatmayacağız''

Kapıları açtık, geçenlerin sayısı 18 bin oldu, bugün 25-30 bini buldu. Biz bu kapıları bundan sonra kapatmayacağız. Biz bu kadar mülteciyi beslemek barındırmak zorunda değiliz.''