Ryan Babel performansıyla aslanda aldığı tepkiyi Hollanda 'da alıyor

UEFA'da Ajax'ın Getafe'ye elenmesinin ardından Ryan Babel performansına dair gelen eleştirilere cevap verdi. Galatasaray'da sergilediği performansla tepki alan oyuncu Ajax'da tepkilerin odağı olmuş durumda.

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Devre arasında Galatasaray'dan Ajax'a kiralık olarak giden Babel, Hollanda'da gündem oldu. Ajax formasıyla 10 maça çıkan ve vasatı aşamayan 33 yaşındaki yıldız, dün akşam Avrupa Ligi'nde oynanan Getafe karşılaşması sonrası tepki topladı.

Ryan Babel şöyle konuştu, "İstediğim oyunu oynayamıyorum. Bir futbolcu olarak, iyi olmadığın zamanları anlarsın, şu anda da böyle bir dönemde olduğumu düşünüyorum. Galatasaray forması giyerken belli bir seviyedeydim ve buraya, bunun özgüveniyle geldim. Ancak, Ajax'ın bambaşka bir oyun stili var, burada kendimi yeniden ispat etmem gerekiyor. Sol kanatta, sağ kanatta ya da forvette, her yerde oynadım. Hatta Getafe maçında, 2 yarıda solda başlamamın ardından sağ bekte oynadım" diye konuştu.

"Ben de insanım, duygularım var"

Eleştirilere sert cevap veren Babel, "Komik bulduğum konu ise, işler kötü gidince benim yaptığıma, başkalarına göre daha çok önem veriyorlar. Bu şekilde hata yapan çok insan var, hatta uluslararası arenada da var. Tabii 17 yaşındaki çocuklardan bahsetmiyorum. Sosyal medyadaki eleştirileri takip etmem gereksiz olsa da, görüyorum. Ne kadar tecrübeli biri olursam olayım, ben bir insanım ve duygularım var. Tabii benden çok şey bekliyorlar, anlıyorum. Maalesef, kötü bir takımda olduğum zaman, tek başıma öne çıkabileceğim özelliklerim yok. Aslında bakarsanız, geçmişte de böyle bir oyuncu değildim. Şu anda Ajax ile iyi bir yerde değiliz ancak bu futbol. Eğer bir gol atarsam, belki abartılı bir örnek olacak ancak bana dünyanın en iyisi derler" diye konuştu.