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Kılıçdaroğlu'nun 33 şehit haberini öğrendiği an

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırıyı katıldığı televizyon programı sırasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın telefonu ile öğrendiği ortaya çıktı.

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Suriye'nin İdlib vilayetinde Türk askeri birliklerine yönelik  düzenlenen saldırıda 33 askerimizin şehit olduğunu Hatay Valisi Rahmi Doğan açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise saldırı haberini,  KRT TV'de Saygı Öztürk'ün programına konuk olduğu programın  sonrasında öğrendi.

Kılıçdaroğlu'nun saldırıyı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın telefonu ile öğrendiği anın fotoğrafını Gazeteci Saygı Öztürk, “İlk haber Hatay Belediye Başkanından geldi. Kılıçdaroğlu, İdlib'den gelen şehit haberini alınca yıkıldı.” notuyla paylaştı.

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