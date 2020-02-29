Rusya göz göre göre yalan söyledi dakikasına kadar ortaya çıktı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İdlib'de Türk askerlerinin bulunduğu noktaların koordinatlarının saldırıdan 4 gün önce Türkiye tarafından kaza yaşanmaması için Rusya'ya verildiğini yazdı.

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Rusya bir taraftan Türkiye ile müzakere ederken diğer taraftan Türkiye’ye karşı sahada askeri seçeneğe de başvurabiliyor. İdlib'de son bir ayda Türk askerlerine yönelik düzenlenen saldırılarda Rusya'nın dolaylı ya da doğrudan parmağı bulunuyor.

İdlib'de 33 askerimizin Suriye savaş uçaklarının hava saldırısında şehit olmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Lavrov'un iftirası

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un olaya ilişkin “Verilen koordinatlarda, terör örgütleriyle aynı bölgede bulunan ve hayatını kaybeden Türk askerlerinin bulunduğu yere ilişkin bilgiler yer almıyordu” açıklaması dikkat çekmişti. Peki Lavrov doğru mu söylüyor?

23 Şubat günü saat 08.57’de birliklerimizin koordinatları bildiriliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, saldırıya ilişkin edindiği bilgileri köşe yazısında paylaştı:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Lavrov’u yalanlayarak “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya’nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir” dedi. Ruslarla koordinasyonun yürütüldüğü merkezde tutulan kayıtlar da Akar’ın ifadesini doğruluyor.

Ruslar’a koordinatlar 4 gün önceden bildiriliyor. 23 Şubat günü saat 08.57’de birliklerimizin koordinatları bildiriliyor. 17 dakika sonra yani saat 09.14’te ise telefonla bilgiler teyid ediliyor. 33 şehit verdiğimiz 27 Şubat günü de telefonlar Ruslar iki kez atış yapılmaması için uyarıyor ancak rejim uçakları ambulansları dahi vuruyor.

Serakib'i kaybeden rejim güçleri TSK'yı hedef alıyor

3. İdlib’de M-4 ve M-5 karayollarının bulunduğu stratejik mevki olan Serakib kasabasının rejim muhaliflerinin eline geçtiği haberini Reuters Haber Ajansı sabah 07.43’te geçiyor. Serakib ve Neyrab’ı kaybeden rejime ait bir filodan oluşan savaş uçağı, 15.00-17.00 arasında, Rusya’ya bildirilen koordinatları vurarak 33 askerimizin şehit olmasına neden oldu.

4. Rus Savunma Bakanlığı açıklamasında “HTŞ unsurları arasında yer alan Türk askerleri” ifadesi kullanılmak suretiyle çarpıtma yapılıyor. Serakib ve Neyrab’daki operasyonlar, Türkiye’nin koordine ettiği Suriye Milli Ordusu’na bağlı ılımlı muhaliflerle yapılıyor. Güvenlik birimleri, Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ ile operasyon yapılmadığının altını çiziyorlar.