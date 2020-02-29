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Bundesliga'da Kenan Karaman'ın çabası galibiyete yetmedi

BUNDESLİGA'da Düsseldorf ve Hertha Berlin karşılaşması 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Maçın temposu adeta nefesleri kesti. Milli Futbolcu Kenan Karaman sahneye çıkarak takımına iki gollük katkıda bulundu. İlk yarıyı ev sahibi ekip 3-0 önde kapatırken, Hertha Berlin ikinci yarıda üç gol bulmayı başardı.

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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf, sahasında Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada milli futbolcu Kenan Karaman 2 gol atarak, yürek kabarttı.

Fortuna Düsseldorf, Bundesliga’nın 24, haftanın açılış maçında Hertha Berlin’i Merkur Spiel Arena’da konuk etti. Karşılaşma Kenan Karaman'ın iki golüne rağmen beraberlikle son buldu.

Kenan'ın çabası üç gollük farkı tutamadı

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip 6. dakikada milli futbolcu Kenan Karaman ve 9. dakikada Erik Thommy’nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. ilk yarının son dakikasında Kenan karaman bir kez daha sahneye çıktı, ev sahibi ekip ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda toparlanan Hertha Berlin, 64. dakikada Thommy’in kendi kalesine attığı golle skoru 3-1 yaptı. Başkent ekibi 66. dakikada Matheus Cunha ve 75. dakikada Krzysztof Piatek ile iki gol daha buldu ve karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı. Karşılaşma da alınan bir puanların ardından Fortuna Düsseldorf puanını 21’e, Hertha Berlin de 27’ye çıkardı.

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